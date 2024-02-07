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Я выжил: Вячеслав Узелков загремел в больницу

7 февраля 2024, 14:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В'ячеслав Узелков показався під крапельницею

Боксер Вячеслав Узелков попал в больницу. Спортсмен обнародовал фото из палаты.

Вячеслав Узелков показался под капельницей

В Instagram-stories Узелков обнародовал видео, на котором показал больничную палату и катетер от капельницы в своей руке. Что стало причиной госпитализации боксера — неизвестно, однако надпись на видео заставила подписчиков волноваться.

В'ячеслав Узелков потрапив у лікарню

Фото: В’ячеслав Узелков / Instagram

— Всем привет. Я выжил и не оставлю в покое врагов. Слава Украине, — написал Узелков.

Кроме того, на видео также слышен его ослабленный голос.

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— Вот так идет путь к твоей жизни, твоему существованию. Всем хорошего дня, — сказал Вячеслав.

Напомним, ранее мы писали, что Вячеслав Узелков женится во второй раз. Свою возлюбленную боксер скрывает, поскольку больше не хочет выносить личную жизнь на публику.

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Фото: Вячеслав Узелков

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