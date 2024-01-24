Фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, як пережила три викидні, коли була у шлюбі з боксером В’ячеславом Узелковим.

Як Марина Боржемська пережила три викидні

Фітнес-тренерка зізналась, що їй було складно обговорювати цю тему з батьками чи з ексчоловіком, оскільки Марина більше переживала за них, аніж за себе. Боржемська намагалася себе чимось зайняти, щоб не думати про втрату дитини, однак це не завжди вдавалося.

– Інколи я плакала у батька на плечі, інколи – у Славіка (ексчоловіка, – Ред.), але я проговорювала, що я відчувала в той момент. Я говорила, що ображаюся на інших жінок, у яких все добре. Я говорила чесно і відверто. І я шукала шляхи вирішення цього питання – хороших лікарів. І всередині постійно був страх. І я карала себе за те, що я винна, – розповіла Марина.

Спершу Боржемська думала, що вагітність могла зірватися через її перенаванження вдома та на роботі, однак лікарі виявили реальну причину.

Зараз дивляться

– Ми з лікарями багато спілкувалися. Мені говорили про те, що у нас було неправильне генетичне співвідношення зі Славіком, тому через це постійно так відбувалося. У нього по здоров’ю було не все гаразд, а його лікар казав, що все чудово, – поділилась ексдружина Узелкова.

За словами Марини, всі три викидні траплялися на різних термінах вагітності й несли за собою різні емоції. Жінкам, які також стикалися з втратою дитини, Боржемська рекомендує звертатися до фахівців.

– Перший раз, коли ти втрачаєш і так чекаєш на дитину, це було дуже болісно. Другий раз я вже знала, що робити: більше говорити, пропрацьовувати. Моя друга вагітність вже була на великому терміні й третя так само. Я вже відчувала дитину, знала стать. Але я розуміла, що дитина нежива. Я відчувала. І це було дуже складно, інколи сходиш з розуму, – розповіла Марина.

Зазначимо, що четверта вагітність Боржемської також не пройшла без ускладнень. На 8-му місяці у неї розпочалася кровотеча, але лікарям вдалося зберегти життя її синові Роберту. Згодом Марина народила доньку Олівію.

Фото: Марина Боржемська