Блогерку та співачку Інну Воронову посадили під цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід їй встановив Солом’янський районний суд міста Києва.

За словами адвокатів обвинуваченої, вони оскаржуватимуть таке рішення. Для цього у них є п’ять днів.

Сама Воронова також уже залишила коментар у Instagram. Блогерка зазначила, що готова співпрацювати зі слідством і нікуди не збирається тікати, проте з домашнім арештом вона категорично не згодна.

Каже, пересування, за фактом, обмежили не тільки їй, а й її дітям, перед якими вона тепер не може виконувати свої обов’язки. Наприклад, відвезти в бомбосховище.

– Я винна – визнаю! У чому винні мої діти? Чому під час щоденного обстрілу Києва вони, за рішенням суду і зверненням прокурора, повинні свідомо наражатися на небезпеку, що межує із загрозою втрати життя. Моя стаття, яку я порушила, передбачає смертну кару – і вбивство мене та двох дітей? Я не проти покарання – я за здоровий глузд! Я помилилася, виклавши відео, а ви свідомо ведете на ешафот моїх дітей, – обурилася Воронова.

16 травня Воронова виклала в мережу роботу української ППО. У зв’язку з несанкціонованим розповсюдженням інформації про розміщення і переміщення ЗСУ, проти неї було порушено кримінальну справу.

Відео Інна швидко видалила, проте воно залишилося на просторах інтернету. Ба більше, на ньому вона вказала навіть локацію.

31 травня у Воронової відбулися обшуки СБУ і їй вручили підозру.

Фото: Інна Воронова