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Я винна – визнаю! Інну Воронову посадили під цілодобовий домашній арешт

2 Червня 2023, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Інна Воронова

Блогерку та співачку Інну Воронову посадили під цілодобовий домашній арешт. Такий запобіжний захід їй встановив Солом’янський районний суд міста Києва.

За словами адвокатів обвинуваченої, вони оскаржуватимуть таке рішення. Для цього у них є п’ять днів.

Сама Воронова також уже залишила коментар у Instagram. Блогерка зазначила, що готова співпрацювати зі слідством і нікуди не збирається тікати, проте з домашнім арештом вона категорично не згодна.

Каже, пересування, за фактом, обмежили не тільки їй, а й її дітям, перед якими вона тепер не може виконувати свої обов’язки. Наприклад, відвезти в бомбосховище.

– Я винна – визнаю! У чому винні мої діти? Чому під час щоденного обстрілу Києва вони, за рішенням суду і зверненням прокурора, повинні свідомо наражатися на небезпеку, що межує із загрозою втрати життя. Моя стаття, яку я порушила, передбачає смертну кару – і вбивство мене та двох дітей? Я не проти покарання – я за здоровий глузд! Я помилилася, виклавши відео, а ви свідомо ведете на ешафот моїх дітей, – обурилася Воронова.

16 травня Воронова виклала в мережу роботу української ППО. У зв’язку з несанкціонованим розповсюдженням інформації про розміщення і переміщення ЗСУ, проти неї було порушено кримінальну справу.

Відео Інна швидко видалила, проте воно залишилося на просторах інтернету. Ба більше, на ньому вона вказала навіть локацію.

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31 травня у Воронової відбулися обшуки СБУ і їй вручили підозру.

Фото: Інна Воронова

Джерело
УНН
Теги
Інна Воронова Суд
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