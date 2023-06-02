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Я виновата – признаю! Инну Воронову посадили под круглосуточный домашний арест

2 июня 2023, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Інна Воронова

Блогера и певицу Инну Воронову посадили под круглосуточный домашний арест. Такую меру пресечения ей установил Соломенский районный суд города Киева.

По словам адвокатов обвиняемой, они будут обжаловать такое решение. Для этого у них есть пять дней.

Сама Воронова также уже оставила комментарий в Instagram. Блогер отметила, что готова сотрудничать со следствием и никуда не собирается бежать, однако с домашним арестом она категорически не согласна.

Говорит, передвижение, по факту, ограничили не только ей, но и ее детям, перед которыми она теперь не может выполнять свои обязанности. Например, отвезти в бомбоубежище.

— Я виновата — признаю! В чем виноваты мои дети? Почему при ежедневном обстреле Киева они, по решению суда и обращением прокурора, должны сознательно подвергаться опасности граничащей с угрозой потери жизни. Моя статья, которую я нарушила, предусматривает смертную казнь — и убийство меня и двух детей? Я не против наказания — я за здравый смысл! Я ошиблась, выложив видео, а вы сознательно ведете на эшафот моих детей, — возмутилась Воронова.

16 мая Воронова выложила в сеть работу украинской ПВО. В связи с несанкционированным распространением информации о размещении и перемещении ВСУ, против нее было возбуждено уголовное дело.

Видео Инна быстро удалила, однако оно осталось на просторах интернета. Более того, на нем она указала даже локацию.

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31 мая у Вороновой прошли обыски СБУ и ей вручили подозрение.

Фото: Инна Воронова

Источник
УНН
Теги
Инна Воронова Суд
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