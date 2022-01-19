Акторка Анна Сагайдачна вперше розповіла про свій перший шлюб. Раніше вона згадувала, що мала хлопця. Однак, що вони були розписані – ніколи не говорила.

– Я зараз фактично вдруге одружена. Я про це раніше не говорила. Я лише говорила, що у мене був хлопець у той період. Не тому, що я хочу щось приховати, а тому, що справді так вважаю. Хлопець був, чоловіка не було. Був штамп у паспорті, був розпис. Чому рішення було ухвалено неправильно? Якоюсь мірою я зазнала впливу мами. Я її не звинувачую, тому що рішення все одно було за мною. Мама просто хотіла, щоб я вже вийшла заміж, – поділилася акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За її словами, мама почувалася спокійніше, знаючи, що дочка вже пов’язана шлюбом.

Анна поділилася, що з тим хлопцем вона зустрічалася менше року, перш ніж з’їхатись і піти під вінець. Проте вже через три місяці спільного життя вона зрозуміла, що це передчасне рішення. В результаті саме Сагайдачна стала ініціатором розлучення.

– Але перед цим я втекла. Я знімалася у французькому фільмі, а зйомки проходили у Болгарії. Саме там я ухвалила це рішення, – розповіла Ганна.

За словами акторки, їй це важко далося, оскільки довгий час вона мала відчуття, що має врятувати ці стосунки. Анна наголосила, що колишній чоловік абсолютно не підтримував її акторську кар’єру. Чоловік навіть не хотів знайомитись із агентами Сагайдачної.

Анна зазначила, що коли вона намагалася допомогти розкритися колишньому чоловікові, то він це не сприймав. Хоча, за її словами, у нього чудові вокальні дані.

– Хто я така, щоб давати рекомендації? Ось так високо він ставив себе, – зазначила акторка.

Перед прильотом із Болгарії Анна зв’язалася зі своїми друзями. В результаті, саме друг допоміг акторці за лічені години зібрати речі та вивезти їх із квартири.

Тому екс-чоловік Анни вже повернувся до порожньої квартири.