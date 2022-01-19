Актриса Анна Сагайдачная впервые рассказала о своем первом браке. Ранее она упоминала, что у нее был парень. Однако, что они были расписаны — никогда не говорила.

— Я сейчас фактически второй раз замужем. Я об этом раньше не говорила. Я лишь говорила, что у меня был парень в тот период. Не потому, что я хочу что-то скрыть, а потому что действительно так считаю. Парень был, мужа не было. Был штамп в паспорте, была роспись. Почему решение было принято неправильно? В какой-то степени я подверглась влиянию мамы. Я ее ни коим образом не виню, так как решение все равно было за мной. Мама просто хотела чтобы я уже вышла замуж, — поделилась актриса в интервью Алине Доротюк.

По ее словам, мама себя чувствовала спокойней, зная, что дочь уже связана узами брака.

Анна поделилась, что с тем парнем она встречалась меньше года, прежде чем съехаться и пойти под венец. Однако уже спустя три месяца совместной жизни она поняла, что это было преждевременное решение. По итогу, именно Сагайдачная стала инициатором развода.

— Но перед этим я сбежала. Я снималась в французском фильме, а съемки проходили в Болгарии. Именно там я приняла это решение, — рассказала Анна.

По словам актрисы, ей это тяжело далось, так как долгое время ее тяготило чувство, что она должна спасти эти отношения. Анна отметила, что бывший муж абсолютно не поддерживал ее актерскую карьеру. Мужчина даже не хотел знакомиться с агентами Сагайдачной.

Анна отметила, что, когда она пыталась помочь раскрыться бывшему мужу, то он это воспринимал в штыки. Хотя, по ее словам, у него отличные вокальные данные.

— Кто я такая, что ему давать рекомендации? Вот так высоко он себя ставил, — отметила актриса.

Перед прилетом из Болгарии Анна связалась со своими друзьями. По итогу, именно друг помог актрисе за считанные часы собрать вещи и вывезти их из квартиры.

Поэтому экс-муж Анны уже вернулся в пустую квартиру.