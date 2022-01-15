Це була залежність: Анна Сагайдачна про стосунки зі старшим на 17 років чоловіком

Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна відверто розповіла Маші Єфросиніній про своє перше кохання і думки про самогубство.

– Це було моє перше шалене кохання. Він був мої партнером у виставі, ми грали кохання і воно трапилося. І, звичайно, коли приходить кінець таким стосункам, накриває так, що дихати не можеш. Ми були разом три роки. Але він був старший на 17 років, а мені 18 років. У нього було минуле, колишня дружина та діти. А я, юна, ревнувала. Моя акторська уява настільки оживляла ці картинки. Але я була молода і мені хотілося знати про нього все. Це була навіть залежність, – згадує акторка в програмі Мій секрет.

Сагайдачна каже, попри те, що стосунки тривали три роки, щасливими вони були лише рік.

Дівчина відверто зізналася, що у 20 років у неї кілька разів з’являлися думки про самогубство.

– Це був міст Патона. Це якраз був період моїх нічних скитань, у пошуках тієї людини, де ж вона пиячить і з ким. І коли він не відповідав, я не хотіла повертатися у квартиру через страх самотності. Я йшла вночі на міст Патона і думала не про хороше. Я розуміла, що цим стосункам настане кінець, але я його відтягувала. Можна простити людину, але не забути. І от саме тоді був період безвиході. Ти думаєш лише про те, де шукати вихід. У мене на той момент навіть подруги не було, – розповіла вона.

За словами Сагайдачної, вона наважилася розповісти цю історію для того, щоб молоді дівчата, які знаходяться у подібних переживаннях і стоять на розпутті, обрали життя.