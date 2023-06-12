Дуэт Tvorchi и The Hardkiss презентовали клип на новую песню Мрійники, которую выпустили 9 июня.

Ролик к песне снимали на природе — в желтом поле, возле водоемов и в ночное время на фоне огромной Луны. В работе показали всех артистов, которые приложили руку к созданию трека.

— Вызовы нового сумасшедшего мира преодолеют только мечтатели. В нашей жизни возможно все, и тем, кто верит в светлое будущее, выпала судьба создавать будущее, — описали артисты новый клип.

Во время премьеры песни Мрійники артисты признались, что работали над песней с 2021 года, но представить ее хотели не в таких реалиях.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина напомнила украинцам о важности работать и мечтать в условиях войны. Артистка считает, что забросить все и прятаться — это дорога в никуда.

Поклонники оценили клип, который показал красоту нашей природы и показал звезд в необычных образах:

Произведение искусства! Музыка и текст — мед для ушей, картинка невероятная, одежда Юли — отдельное удовольствие!

То ощущение, когда 2 любимые группы вместе? Спасибо, что выпустили этот трек сейчас, не дожидаясь лучших времен.

Это очень круто! Hardkiss и Tvorchi — это на самом деле современная украинская музыка.

Тот момент, когда твои любимые группы записывают песню вместе, от которой у тебя мурашки по коже!

Наши артисты активно продвигают украинский язык в своих песнях — недавно Барских исполнил украиноязычную версию песни Туманы. Сам музыкант признался, что ему сложно переводить свои композиции.