Український співак Володимир Дантес заступився за свою колишню – Надю Дорофєєву. Це сталося в Польщі під час шоу Пожежа, де також були присутні Дурнєв і Раміна Есхакзай.

Так, глядачка із залу поставила Дантесу запитання, чому він обрав саме Кацуріну після розставання з Дорофєєвою. Відвідувачка шоу також негативно висловилася про Надію, що й не сподобалося Володимиру.

– Чому ви обрали Дашу Кацуріну? Дорофєєва – явно не топ. Ні, як людина вона, напевно, така… сердечна, так? – задалася питанням глядачка із залу.

Дантес не оцінив необґрунтовану критику своєї колишньої, адже він її теж вибирав, як і Кацуріну після розлучення, тож це частина його життя, хоч і минулого.

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– Не ображайте моїх колишніх. Тоді й я не топ, якщо ви так говорите про Надю. Що це за питання? Ви встали обісрати все, що було в моєму житті?! Мене? Мою колишню? – обурився артист.

З відповіді Дантеса можна помітити, що він дуже обурений. Щоправда, позитивна атмосфера допомогла артистові не висловлювати своє невдоволення.

Нагадаємо, що нещодавно Дантес уперше прокоментував спільний трек Дорофєєвої з Кацуріним. Артист заявив, що йому подобається трек його колишньої.