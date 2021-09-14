Українська співачка MamaRika показала фігуру після пологів.
Виконавиця поділилася кадром у роздільному чорному купальнику, позуючи на тлі басейну. Також вона повідомила, що після пологів пройшло півтора місяця.
– Нарешті лікарі дозволили піти до басейну після операції і я усвідомила, що влізла в свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама без масажистів дають результат. На спорт теж благословили – планую поступово вриватися, – написала MamaRika в Instagram.
Артистка наголосила, що ще є над чим працювати і її тіло не до кінця повернулося в ідеальну форму.
– Якщо чесно, то кілька зайвих кілограмів ще гуляють, а точніше цілих чотири. Але на даний момент я собою задоволена, далі – більше, – підсумувала співачка.
Підписники зазначили, що MamaRika має чудовий вигляд і попросили її поділитися секретами відновлення.
- Чудова форма.
- Ви чудова і до вагітності, і під час неї, і після.
- Як так швидко прийти до форми?
- Маєте чудовий вигляд.
- У цій формі все чудово, не потрібно більше худнути.
- Нічого собі, маєте дуже гарний вигляд, – пишуть шанувальники артистки.
Нагадаємо, що 2 серпня MamaRika народила первістка. Згодом співачка розповіла, що їй робили кесарів розтин.