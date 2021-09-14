Українська співачка MamaRika показала фігуру після пологів.

Виконавиця поділилася кадром у роздільному чорному купальнику, позуючи на тлі басейну. Також вона повідомила, що після пологів пройшло півтора місяця.

– Нарешті лікарі дозволили піти до басейну після операції і я усвідомила, що влізла в свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама без масажистів дають результат. На спорт теж благословили – планую поступово вриватися, – написала MamaRika в Instagram.

Артистка наголосила, що ще є над чим працювати і її тіло не до кінця повернулося в ідеальну форму.

– Якщо чесно, то кілька зайвих кілограмів ще гуляють, а точніше цілих чотири. Але на даний момент я собою задоволена, далі – більше, – підсумувала співачка.

Підписники зазначили, що MamaRika має чудовий вигляд і попросили її поділитися секретами відновлення.

Чудова форма.

Ви чудова і до вагітності, і під час неї, і після.

Як так швидко прийти до форми?

Маєте чудовий вигляд.

У цій формі все чудово, не потрібно більше худнути.

Нічого собі, маєте дуже гарний вигляд, – пишуть шанувальники артистки.

Нагадаємо, що 2 серпня MamaRika народила первістка. Згодом співачка розповіла, що їй робили кесарів розтин.