Украинская певица MamaRika показала фигуру после родов.

Исполнительница поделилась кадром в раздельном черном купальнике, позируя на фоне бассейна. Также она сообщила, что после родов прошло полтора месяца.

— Наконец-то врачи разрешили пойти в бассейн после операции и я осознала, что влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама без массажистов дают результат. На спорт тоже благословили — планирую постепенно врываться, — написала MamaRika в Instagram.

Артистка подчеркнула, что еще есть над чем работать и ее тело не до конца пришло в идеальную форму.

— Если честно, то несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но в данный момент я собой довольна, дальше — больше, — подытожила певица.

Подписчики отметили, что MamaRika прекрасно выглядит и попросили ее поделиться секретами восстановления.

Прекрасная форма.

Вы прекрасны и до беременности, и во время, и после.

Как так быстро прийти в форму?

Шикарно выглядишь.

В этой форме все прекрасно, не нужно больше худеть.

Ничего себе, очень хорошо выглядите, — пишут поклонники артистки.

Напомним, что 2 августа MamaRika родила первенца. Позже певица рассказала, что ей делали кесарево сечение.