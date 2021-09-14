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Я собой довольна: MamaRika показала фигуру после родов

14 сентября, 10:44 Каріна Зуєва
MamaRika
Источник: MamaRika

Украинская певица MamaRika показала фигуру после родов.

Исполнительница поделилась кадром в раздельном черном купальнике, позируя на фоне бассейна. Также она сообщила, что после родов прошло полтора месяца.

— Наконец-то врачи разрешили пойти в бассейн после операции и я осознала, что влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама без массажистов дают результат. На спорт тоже благословили — планирую постепенно врываться, — написала MamaRika в Instagram.

Артистка подчеркнула, что еще есть над чем работать и ее тело не до конца пришло в идеальную форму.

— Если честно, то несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но в данный момент я собой довольна, дальше — больше, — подытожила певица.

Подписчики отметили, что MamaRika прекрасно выглядит и попросили ее поделиться секретами восстановления.

  • Прекрасная форма.
  • Вы прекрасны и до беременности, и во время, и после. 
  • Как так быстро прийти в форму?
  • Шикарно выглядишь.
  • В этой форме все прекрасно, не нужно больше худеть. 
  • Ничего себе, очень хорошо выглядите, — пишут поклонники артистки.

Напомним, что 2 августа MamaRika родила первенца. Позже певица рассказала, что ей делали кесарево сечение.

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