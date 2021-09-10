Українська співачка MamaRika розповіла про стосунки з чоловіком, коміком Сергієм Середою після народження сина.

Виконавиця зізналася, що в їхніх стосунках перевернулося все з ніг на голову, а поняття Ми стало розмитим.

– Звичайно, як і всі батьки, ми шалено закохані в наше чадо, але зараз поняття Ми стало надто розмитим. І над цим потрібно працювати, – написала MamaRika в Instagram.

Артистка розповіла, що на дитину йде 99% часу і це тисне на психіку. В результаті – чоловік і жінка проводять мало часу разом, крім того, побути наодинці з собою теж не виходить.

– Усвідомлення того, що ти більше не належиш собі й малюк керує життям двох дорослих людей – це потужний удар по тих двох, якими ми були ще місяць назад, – зізналася співачка.

MamaRika також сказала, що вони з Сергієм сваряться і буває настільки сильно, що вона погрожує взяти своє дівоче прізвище назад.

– Тут не прослідкуєш, хто перший витягує сокиру війни, найчастіше – я перегинаю, – зазначила артистка.

Вона зізналася, що їх рятує гумор і, звичайно, обійми.

– Головне – вчасно обійняти свою половину, згадати, хто ви одне одному та відпустити все. Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було пекельно важко, кайфувати від усього, що відбувається. І знаходити цю хвилину для двох, нехай і вже зовсім інших, – підсумувала MamaRika.

Нагадаємо, що 2 серпня MamaRika народила сина. Це перша дитина подружжя.