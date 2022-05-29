Украинская телеведущая Стася Ровинская рассказала об отношениях со своей мамой Снежаной Егоровой, которая поддерживала президента РФ Путина.

В интервью журналистке Алине Доротюк Стася призналась, что они заблокировали друг друга во всех социальных сетях. По словам телеведущей, в начале полномасштабной войны она написала Егоровой, однако никакой поддержки в ответ не получила.

– Я ей писала, когда все началось. Мы были в подвале, мой сын плакал, спал на полу. Я ей прислала видео, говорю: Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь повсюду стреляют. Тогда она ответила что-то типа: Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите. Это она своим родственникам ответила, — вспомнила Стася.

Ровинская до сих пор не может смириться с тем, что ее мама поддерживает войну в Украине и называет зверства в Буче фейком. Стася допустила, что за все пророссийские высказывания Егоровой могут платить.

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