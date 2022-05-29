Украинская телеведущая Стася Ровинская рассказала об отношениях со своей мамой Снежаной Егоровой, которая поддерживала президента РФ Путина.
В интервью журналистке Алине Доротюк Стася призналась, что они заблокировали друг друга во всех социальных сетях. По словам телеведущей, в начале полномасштабной войны она написала Егоровой, однако никакой поддержки в ответ не получила.
– Я ей писала, когда все началось. Мы были в подвале, мой сын плакал, спал на полу. Я ей прислала видео, говорю: Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь повсюду стреляют. Тогда она ответила что-то типа: Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите. Это она своим родственникам ответила, — вспомнила Стася.
Ровинская до сих пор не может смириться с тем, что ее мама поддерживает войну в Украине и называет зверства в Буче фейком. Стася допустила, что за все пророссийские высказывания Егоровой могут платить.
— Когда она начала высказываться по поводу войны, поддерживать политику Путина и говорить, что в Украине фашисты, нацисты. Я знаю этого человека, да, она неадекватная, но никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это, или… Ну что с ней произошло. Мне это сложно объяснить.
Человек столько времени прожил в Украине, она просто откровенно лжет. Я знаю, что она так никогда не думала, а тут вдруг начала, и лжет публично. И ты понимаешь, что это твоя мама, какая бы она там ни была. Была какая-то надежда, что я ей позвоню, и она как-то придет в себя, — сказала телеведущая.