Українська акторка і співачка Галина Безрук сказала, чому замовчує повномасштабну війну в рідній країні.

За словами зрадниці, вона встала на бік ворога через чоловіка і доньку. Про це Безрук розповіла в інтерв’ю росЗМІ.

Каже, останнім часом додалося багато хейтерів, особливо з України, а також переживає за те, що від неї масово відписуються в соцмережах.

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– Я не хочу заглиблюватися в цю тему, але мій глядач, який був зі мною з моєї Батьківщини, можеш собі уявити, як він реагує зараз, що я перебуваю там, де перебуваю. Від мене тисячами відписуються в Instagram, – скаржиться Галина.

Додає, що якщо трохи “поворушити мізками”, то її позиція має стати очевидною, а прокльони, які пишуть їй в особисті повідомлення, вже не читає.

– Просто бачу перше слово і одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина — якої вони національності. Я обираю сім’ю. Я не обираю Батьківщину, я обираю сім’ю. Найближчих мені людей – себе і сім’ю, – наголосила уродженка України.

Утім, нічого дивного. Ще минулого року Безрук скаржилася на чоловіка, російського актора Артема Алексєєва. Вона звинувачувала його в домашньому насильстві і зрадах. Наразі же акторка обрала тактику замовчування теми війни в рідній країні, де від дій РФ гинуть мирні люди і руйнуються українські міста. Кому що.

Фото: Галина Безрук