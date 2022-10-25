Украинская актриса и певица Галина Безрук сказала, почему замалчивает полномасштабную войну в родной стране.

По словам предательницы, она встала на сторону врага из-за мужа и дочери. Об этом Безрук рассказала в интервью росСМИ.

Говорит, в последнее время прибавилось много хейтеров, особенно из Украины, а также переживает за то, что от нее массово отписываются в соцсетях.

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— Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной еще с моей родины, можешь себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram, — жалуется Галина.

Добавляет, что если немного “пошевелить мозгами”, то ее позиция должна стать очевидной, а проклятия, которые пишут ей в личные сообщения, уже не читает.

— Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю Родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью, — подчеркнула уроженка Украины.

Впрочем, ничего удивительного. Еще в прошлом году Безрук жаловалась на мужа, российского актера Артема Алексеева. Она обвиняла его в домашнем насилии и изменах. Сейчас же актриса выбрала тактику замалчивания темы войны в родной стране, где от действий РФ гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Кому-что.

Фото: Галина Безрук