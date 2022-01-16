Музикант Каньє Вест звинуватив відому блогерку та власницю великого б’юті-бізнесу Кім Кардаш’ян у тому, що йому не повідомили місце святкування дня народження їхньої спільної дочки Чикаго.

15 січня репер оприлюднив відео, де поскаржився, що не може особисто привітати чотирирічну дочку.

Каньє Вест стверджував, що від нього приховали місце проведення четвертого дня народження його дочки в Чикаго.

– Так, я просто хотів привітати свою доньку з днем народження. Від мене приховали місце проведення вечірки, – сказав він.

Він також сказав, що хтось “грав у ігри” і що його здоров’я підірвано через сімейну драму.

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Вест, який поділяє виховання Чикаго та трьох інших дітей зі своєю дружиною Кім Кардаш’ян, записав відео, коли їздив містом, начебто, у пошуках вечірки.

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Однак на відео, опублікованому в Instagram Атіани де ла Хойя, можна було побачити Каньє на вечірці.

Раніше зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала 300 млн підписників в Instagram.

Це досягнення робить її другою у списку найпопулярніших блогерів у соціальній мережі після футболіста Кріштіану Роналду (388 млн).

Джерело: Page Six