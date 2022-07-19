Я не знав, що маю стільки друзів! Роман Міщеряков у свій день народження зібрав гроші на авто для військових

3 липня день народження відзначав ведучий проєкту Нового каналу Пара на мільйон та учасник Improv Live Show Роман Міщеряков. На свій 34-й день народження він загадав бажання всієї країни! А як подарунок вирішив збирати на автомобіль для бійців Бахмутського напрямку.

– У мене було багато днів народження, від яких я нічого не очікував. У кожен знав, що батьки телефонуватимуть першими. Що Юля (дівчина Романа. – Ред.) підготує сюрприз, попри те, що я двісті разів попрошу цього не робити. Знав, що в цей день захочу побути вдома. Знав, що друзі скинуться на подарунок. А у свій 34-й день народження я не знав нічого. Не знав, що подарунок може бути настільки жаданим. Що задуваючи свічки (сюрприз від Юлі), буду вірити у своє бажання більше, ніж усі рази. Друзі, до речі, скинулися. Але я не знав, що маю аж стільки друзів!

Рома підбив підсумки своєї святкової хорошої справи! З донатів на день народження вдалося зібрати 82 818 грн. Ще 43 305 грн – із донатів на розмовно-імпровізаційному шоу Точка збору та завдяки компанії Universe Apps. Ще 47 877 грн приніс збір Гуманітарного хабу Overhelp, яким раніше допомагав Міщеряков. Загальної суми коштів вистачило на бажаний автомобіль для військових!

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