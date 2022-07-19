Я не знал, что у меня столько друзей! Роман Мищеряков в свой день рождения собрал деньги на авто для военных

3 июля день рождения отмечал ведущий проекта Нового канала Пара на миллион и участник Improv Live Show Роман Мищеряков. На свой 34-й день рождения он загадал желание всей страны! А в качестве подарка решил собирать на автомобиль для бойцов Бахмутского направления.

– У меня было много дней рождения, от которых я ничего не ожидал. В каждый знал, что родители позвонят первыми. Что Юля (девушка Романа. – Ред.) подготовит сюрприз, несмотря на то, что я двести раз попрошу этого не делать. Знал, что в этот день захочу побыть дома. Знал, что друзья скинутся на подарок. А в свой 34-й день рождения я ничего не знал. Не знал, что подарок может быть столь желанным. Что задувая свечи (сюрприз от Юли), буду верить в свое желание больше, чем все разы. Друзья, кстати, скинулись. Но я не знал, что у меня столько друзей!

Рома подвел итоги своего праздничного хорошего дела! С донатов на день рождения удалось собрать 82 818 грн. Еще 43 305 грн – с донатов на разговорно-импровизационном шоу Точка сбора и благодаря компании Universe Apps. Еще 47 877 грн принес сбор Гуманитарного хаба Overhelp, которым раньше помогал Мищеряков. Общей суммы средств хватило на желаемый автомобиль для военных!

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