Співачка і модель Даша Астаф’єва висловилася з приводу материнства.

Стати мамою зірка хоче, проте не впевнена, що зараз найкращий час для цього.

– Я вірю в те, що жодна свідома людина не хотіла б жити і створювати сім’ю в умовах війни. Я зараз не в тому стані, коли організм до цього готовий або здоров’я, – зазначила 38-річна модель.

Також Даша зізналася, що поруч зі своїм коханим, особистість якого вона не розкриває, почувається ніжною і слабкою дівчинкою.