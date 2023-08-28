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Персони

Я не в тому стані: Даша Астаф’єва висловилася про материнство

28 Серпня 2023, 13:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Астафьева
Джерело: Даша Астаф’єва

Співачка і модель Даша Астаф’єва висловилася з приводу материнства.

Стати мамою зірка хоче, проте не впевнена, що зараз найкращий час для цього.

– Я вірю в те, що жодна свідома людина не хотіла б жити і створювати сім’ю в умовах війни. Я зараз не в тому стані, коли організм до цього готовий або здоров’я, – зазначила 38-річна модель.

Також Даша зізналася, що поруч зі своїм коханим, особистість якого вона не розкриває, почувається ніжною і слабкою дівчинкою.

– Мій коханий – це сила, яка відбудовує те, що я руйную. Я поруч із сильною і розумною людиною, яка вивчає все, щоб зберегти сім’ю, – наголосила Астаф’єва.

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Джерело
Неймовірна правда про зірок
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Даша Астаф’єва
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