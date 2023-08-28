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Персоны

Я не в том состоянии: Даша Астафьева высказалась о материнстве

28 августа 2023, 13:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Даша Астафьева
Источник: Даша Астафьева

Певица и модель Даша Астафьева высказалась по поводу материнства.

Стать мамой звезда хочет, однако не уверена, что сейчас самое подходящее время для этого.

— Я верю в то, что ни один осознанный человек не хотел бы жить и создавать семью в условиях войны. Я сейчас не в том состоянии, когда организм к этому готов или здоровье, — отметила 38-летняя модель.

Также Даша призналась, что рядом со своим возлюбленным, личность которого она не раскрывает, чувствует себя нежной и слабой девочкой.

— Мой любимый — это сила, которая отстраивает то, что я рушу. Я рядом с сильным и умным человеком, который изучает все, чтобы сберечь семью, — подчеркнула Астафьева.

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Источник
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