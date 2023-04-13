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Ваша взяла! Даша Астаф’єва прокоментувала чутки про свою вагітність

13 Квітня 2023, 15:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Даша Астафьева
Джерело: Даша Астаф’єва

Співачка і модель Даша Астаф’єва знову торкнулася теми своєї вагітності. Вочевидь, вона отримує надто багато запитань від шанувальників з приводу цього, а тому вирішила дати остаточну відповідь.

В Instagram Даша оприлюднила серію фото з відпочинку в Карпатах, зазначивши, що виною всьому вони.

– Ваша взяла! Я вагітна. Але Карпатами. Все. І здається, це назавжди! Причини вагітності в каруселі. Вагітна рибами, які шукали-шукали, але так і не знайшли… Потопили ботики, загубили всі воблери, покололи пальці й досить! Тільки снилися, та всі величезні… Вагітна всіма форелями. Щодня по одній. Тому що вони тут найсмачніші, приготовані з любов’ю і секретами, – жартівливо написала Астаф’єва.

Додає, “вагітна” незабутніми мандрівками та перевалами із запитаннями від місцевих. Також каже, що в змаганнях за кількістю підборідь непереможна.

– Не вірите – вам точно у Верховину! Добре. Підтягнулися – можна жити далі, – підсумувала Даша.

Раніше Даша Астаф’єва вже відповідала на чутки про вагітність. Виною тому стало фото моделі під час лову риби на березі гірської річки. Користувачі мережі побачили в неї кругленький живіт.

Тоді Даша сказала, що це просто зайва вага, виною якій стрес.

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