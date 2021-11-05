На СТБ завершился восьмой выпуск реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

По результатам недели без розы остался Олег Плахотнюк.

— Я не готова быть твоей женщиной. Я так чувствую, — отметила Злата Огневич.

Церемония роз проходила на Одесской киностудии, где Злата и участники могли посмотреть самые яркие моменты за все восемь недель.

Первым розу получил Андрей Хветкевич, а затем и Дмитрий Шевченко. Однако последнего Злата попросила унять свою ревность.

Во время своего видеообращения Максим Тарапата рассказал, что в прошлом году у него был роман с девушкой. Однако пара тогда разошлась. Максим заявил, что у него до сих пор есть определенные чувства к девушке. Поэтому во время церемонии роз Злата позвала Тарапату на откровенный разговор. В результате он таки получил розу, когда признался, что теперь влюблен только в Злату.

Последним розу получил Андрей Задворный.

Как прошел восьмой выпуск реалити Холостячка 2

В рамках восьмого выпуска Холостячки 2 на первое свидание пошел Андрей Задворный, который поднял Злату Огневич в небо. Их свидание мило романтичным и достаточно откровенным.

Также состоялось групповое свидание, на котором Злата со всеми участниками отправилась на дегустацию вина. В рамках него прошел аукцион, на котором Андрей Хветкевич выкупил за 60 тыс. грн бутылку элитного вина. Деньги пошли на благотворительность, а Андрей на свидание со Златой.