Американський реп-виконавець Каньє Вест розійшовся з акторкою Джулією Фокс. Їхні стосунки тривали близько одного місяця.

Представник Фокс підтвердив інформацію про розставання та зазначив, що вони залишилися хорошими друзями.

За словами інсайдерів, Фокс не засмутилася через розрив стосунків, зазначивши, що такий зірковий коханець лише збільшив її популярність.

Раніше Джулію бачили в аеропорту Лос-Анджелесу пригніченою та заплаканою, проте акторка назвала це неправдою, а згодом видалила пост.

– Так, ви всі були б раді, якби я дійсно була дуже засмучена! Сумна самотня жінка плаче в літаку! Але це неправда! Чому б не показувати мене такою, якою я є! Ми з Каньє залишилися у добрих стосунках! У мене були почуття, але я не була закохана. І для довідки, єдиний раз, коли я плакала у 2022 році, був 6 лютого, у день народження моєї найкращої подруги, яка померла, – написала Джулія Фокс.

“Why not see me for what I am which is a #1 hustler. I came up yall lol and not only that but Kanye and I are on good terms! I have love for him but I wasn’t in love with the man Jesus Christ what do yiu think I am, 12 years old?!”

