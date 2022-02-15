Американський реп-виконавець Каньє Вест розійшовся з акторкою Джулією Фокс. Їхні стосунки тривали близько одного місяця.

Представник Фокс підтвердив інформацію про розставання та зазначив, що вони залишилися хорошими друзями.

– Джулія та Каньє залишаються хорошими друзями, але вони більше не разом, – додав він.

За словами інсайдерів, Фокс не засмутилася через розрив стосунків, зазначивши, що такий зірковий коханець лише збільшив її популярність.

Раніше Джулію бачили в аеропорту Лос-Анджелесу пригніченою та заплаканою, проте акторка назвала це неправдою, а згодом видалила пост.

– Так, ви всі були б раді, якби я дійсно була дуже засмучена! Сумна самотня жінка плаче в літаку! Але це неправда! Чому б не показувати мене такою, якою я є! Ми з Каньє залишилися у добрих стосунках! У мене були почуття, але я не була закохана. І для довідки, єдиний раз, коли я плакала у 2022 році, був 6 лютого, у день народження моєї найкращої подруги, яка померла, – написала Джулія Фокс.

“Why not see me for what I am which is a #1 hustler. I came up yall lol and not only that but Kanye and I are on good terms! I have love for him but I wasn’t in love with the man Jesus Christ what do yiu think I am, 12 years old?!” — Julia Fox confirms break up with Kanye West pic.twitter.com/P3y9gNXtoN — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2022

Нагадаємо, що Каньє Вест та Джулія Фокс почали зустрічатися у січні 2022 року. Вони будували стосунки на відстані, оскільки репер живе у Лос-Анджелесі, а акторка – у Нью-Йорку.

Варто зазначити, що Каньє Вест на День святого Валентина зробив розкішний подарунок своїй колишній дружині Кім Кардаш’ян. До будинку світської левиці репер відправив повний пікап троянд.

Кардаш’ян і Вест розірвали свої стосунки у 2020 році. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року. Сама Кім вже почала нові стосунки з коміком Пітом Девідсоном. Пару неодноразово помічали разом, коли вони тримались за руки.