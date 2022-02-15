Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Я не была влюблена: Джулия Фокс подтвердила разрыв с Канье Уэстом

15 февраля 2022, 13:47
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Каньє Вест і Джулія Фокс
Источник: Getty Images

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст разошелся с актрисой Джулией Фокс. Их отношения длились около одного месяца.

Представитель Фокс подтвердил информацию о расставании и отметил, что они остались хорошими друзьями.

– Джулия и Канье остаются хорошими друзьями, но они больше не вместе, – добавил он.

По словам инсайдеров, Фокс не расстроилась из-за разрыва отношений, отметив, что такой звездный любовник только увеличил ее популярность.

Ранее Джулию видели в аэропорту Лос-Анджелеса подавленной и заплаканной, однако актриса назвала это ложью, а затем удалила пост.

– Да, вы все были бы рады, если бы я действительно была очень расстроена! Грустная одинокая женщина плачет в самолете! Но это неправда! Почему бы не показывать меня такой, какая я есть! Мы с Канье остались в хороших отношениях! У меня были чувства, но я не была влюблена. И для справки, единственный раз, когда я плакала в 2022 году, был 6 февраля, в день рождения моей лучшей подруги, которая умерла, — написала Джулия Фокс.

Напомним, что Канье Уэст и Джулия Фокс начали встречаться в январе 2022 года. Они строили отношения на расстоянии, поскольку рэпер живет в Лос-Анджелесе, а актриса – в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что Канье Уэст на День святого Валентина сделал роскошный подарок своей бывшей жене Ким Кардашьян. К дому светской львицы рэпер отправил полный пикап роз.

Кардашьян и Уэст разорвали свои отношения в 2020 году. Пара состояла в браке с 2014 года. Сама Ким уже начала новые отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Пару не раз замечали вместе, когда они держались за руки.

Читайте также:
Кім Кардаш'янЯ выбрала себя: Ким Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом

Источник
TMZ
Теги
Ким Кардашьян , Каньє Вест
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь