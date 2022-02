Американский рэп-исполнитель Канье Уэст разошелся с актрисой Джулией Фокс. Их отношения длились около одного месяца.

Представитель Фокс подтвердил информацию о расставании и отметил, что они остались хорошими друзьями.

По словам инсайдеров, Фокс не расстроилась из-за разрыва отношений, отметив, что такой звездный любовник только увеличил ее популярность.

Ранее Джулию видели в аэропорту Лос-Анджелеса подавленной и заплаканной, однако актриса назвала это ложью, а затем удалила пост.

– Да, вы все были бы рады, если бы я действительно была очень расстроена! Грустная одинокая женщина плачет в самолете! Но это неправда! Почему бы не показывать меня такой, какая я есть! Мы с Канье остались в хороших отношениях! У меня были чувства, но я не была влюблена. И для справки, единственный раз, когда я плакала в 2022 году, был 6 февраля, в день рождения моей лучшей подруги, которая умерла, — написала Джулия Фокс.

“Why not see me for what I am which is a #1 hustler. I came up yall lol and not only that but Kanye and I are on good terms! I have love for him but I wasn’t in love with the man Jesus Christ what do yiu think I am, 12 years old?!”

— Julia Fox confirms break up with Kanye West pic.twitter.com/P3y9gNXtoN

— Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2022