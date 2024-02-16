Принц Гарри впервые публично прокомментировал новость о раке у своего отца — короля Чарльза III. Как только младший сын монарха узнал о диагнозе Его Величества, как отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Лондон.

Принц Гарри впервые высказался о раке у Чарльза III

Герцог Сассекский вместе с Меган Маркл сейчас совершает визит в канадский Ванкувер, где проводит встречи по поводу грядущих Игр непокоренных. Ранее мы рассказывали, как супруги добрались до места назначения.

В Канаде он принял участие в записи программы Доброе утро, Америка и вспомнил свои действия после того, как он узнал об онкологии у отца.

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— Я говорил с ним. Потом прыгнул в самолет и поехал к нему, как только смог. Я люблю свою семью. Я благодарен за то, что смог сесть в самолет и отправиться к нему, чтобы провести с ним хоть какое-то время, — поделился Гарри.

При этом он не стал рассказывать никаких подробностей о состоянии здоровья монарха, отметив, что это останется между ними.

Что принц Гарри думает об отношениях с королевской семьей

Герцог Сассекский провел немало встреч с участниками Игр непокоренных и их семьями. Поэтому подумал, может ли диагноз отца повлиять на его отношения с королевскими родственниками и иметь “эффект объединения”.

— Абсолютно. Да, я уверен. Во всех этих семьях я вижу каждый день объединяющую силу семьи, — отметил герцог Сассекский.

Вместе с тем принц Гарри напомнил, что имеет собственную семью и его жизнь с семьей протекает в Калифорнии. Однако отныне он планирует как можно чаще бывать в Великобритании, в частности во время визитов по собственным делам.