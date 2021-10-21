Я класно обіймаюся: екс-Холостяк Міша Заливако розповів про свій талант

Екс-Холостяк Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан стали першими зірковими гостями на бекстейдж-шоу Україна має талант. У перервах між зйомками одного з днів телекастингів його ведуча Jerry Heil розпитала пару про їхні приховані таланти, хто сподобався з учасників та як змінилися їхні стосунки з моменту закінчення романтичного реаліті Холостяк 11 на СТБ.

– Я дивилася всі сезони Україна має талант – тоді я ще вчилася в школі. Пам’ятаю, мені дуже подобалася ця передача. Найбільше любила дивитися виступи фокусників, і з того моменту мало що змінилося ― я так само люблю фокуси. На зйомках нового сезону Україна має талант мені сподобалися учасники-ілюзіоністи – за їхніми виступами я спостерігала із захватом. Наш народ дуже талановитий! – зазначила Богдан.

Зі свого боку, Заливако зазначив, що в Україні є багато талановитих людей, які не можуть пробитися у своїй сфері та заявити про себе.

– Україна має талант – це чудовий шанс для них показати себе, проявити себе, і якщо ти і справді володієш унікальним талантом, то ти отримаєш свою винагороду, – додав Михайло.

Також екс-Холостяк поділився своїми талантами.

– Я дуже класно обіймаюся – я майстер спорту у цьому! (сміється) – розповів Михайло.

Аня Богдан стала обраницею Михайла у фіналі проекту Холостяк 11. З моменту його закінчення пара разом вже близько року.

– Почуття, почуття, контакт між нами – усе інакше. Щодня вони посилюються і міцніють. Зі свого боку можу сказати, що стосунки поліпшуються, ми по-іншому відчуваємо одне одного, сильніше, краще розуміємо одне одного, – зазначив заливки.

Після прем’єри Україна має талант починайте кожен ранок неділі з перегляду діджитального бекстейдж-шоу з Jerry Heil. Вона показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час зйомок телекастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто із зірок приходив їх підтримати.

Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії і провокаційні інтерв’ю – дивіться у бекстейдж-шоу Україна має талант із Jerry Heil після випуску проєкту в ефірі.

Дивіться прем’єру Україна має талант уже цієї суботи о 19.00 на СТБ!