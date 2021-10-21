Я классно обнимаюсь: экс-Холостяк Миша Заливако рассказал о своем таланте

Экс-Холостяк Миша Заливако и его избранница Анна Богдан стали первыми звездными гостями на бэкстейдж-шоу Україна має талант. В перерывах между съемками одного из дней телекастингов его ведущая Jerry Heil расспросила пару об их скрытых талантах, кто понравился из участников и как изменились их отношения с момента окончания романтического реалити Холостяк 11 на СТБ.

— Я смотрела все сезоны Україна має талант – тогда я еще училась в школе. Помню, мне очень нравилась эта передача. Больше всего любила смотреть выступления фокусников, и с того момента мало что изменилось ― я так же люблю фокусы. На съемках нового сезона Україна має талант мне понравились участники-иллюзионисты – за их выступлениями я наблюдала с восторгом. Наш народ очень талантливый! — отметила Богдан.

Со своей стороны, Заливко отметил, что в Украине есть много талантливых людей, которые не могут пробиться в своей сфере и заявить о себе.

— Україна має талант – это отличный шанс для них показать себя, проявить себя, и если ты и правда обладаешь уникальным талантом, то ты получишь свое вознаграждение, — добавил Михаил.

Также экс-Холостяк поделился своими талантами.

— Я очень классно обнимаюсь – я мастер спорта в этом! (смеется) — рассказал Михаил.

Аня Богдан стала избранницей Михаила в финале проекта Холостяк 11. С момента его окончания пара вместе уже около года.

— Ощущения, чувства, контакт между нами – все иначе. С каждым днем они усиливаются и крепнут. Со своей стороны могу сказать, что отношения улучшаются, мы по-другому чувствуем друг друга, сильнее, лучше понимаем друг друга, — отметил Заливко.

После премьеры Україна має талант начинайте каждое утро воскресенья с просмотра диджитального бэкстейдж-шоу с Jerry Heil. Она будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телекастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать.

Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью – смотрите в бэкстейдж-шоу Україна має талант с Jerry Heil после выпуска проекта в эфире.

Смотрите премьеру Україна має талант уже в эту субботу в 19.00 на СТБ!