Американского актера Лэнса Реддика нашли мертвым утром 17 марта в его доме в Лос-Анджелесе (США). Ему было 60 лет.

Причина смерти Реддика пока неизвестна, но данным источника издания TMZ в правоохранительных органах, — она была естественной.

Актер на следующей неделе должен был участвовать в нескольких мероприятий, в частности в шоу Келли Кларксон, поскольку 23 марта выходит премьера Джон Уик 4.

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Кроме работы в Уике, Лэнс Реддик известен по ролям во всех пяти сезонах сериала Прослушка, а также в сериалах Грань, Тюрьма Оз и Босх.

У Лэнса есть проекты, которые еще не вышли. Он играл греческого бога Зевса в новом сериале Перси Джексон и олимпийцы.

Реддик озвучивал персонажей в играх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Destiny.

Источник: TMZ