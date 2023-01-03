Американский актер Джереми Реннер перенес операцию после того, как с ним произошел трагический случай во время уборки снега. Он остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

— Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность замечательным врачам и медсестрам, ухаживающим за ним, пожарно-спасательной службе Траки Медоуз, шерифу округа Уошо, мэру города Рино Хиллари Шив и семьям Карано и Мердо, — говорится в заявлении представителей актера.

Известно, что Реннер получил тупую травму груди и ортопедические травмы. Сообщается, что актер потерял много крови. Он расчищал дорогу недалеко от дома в Тахо, чтобы его семья могла выбраться после сильной снежной бури.

По словам соседа, пахотная машина, называемая ратраком, случайно наехала на одну из ног Реннера. Другой сосед, оказавшийся врачом, смог наложить жгут, пока не приехала скорая помощь.

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О том, что Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая, фанатам стало известно 2 января. Сам инцидент произошел в день Нового года.