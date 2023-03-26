Син композитора Ендрю Ллойда Веббера Ніколас Веббер помер від раку шлунка у віці 43 років.

– Ендрю любив і захоплювався талантом Ніка як композитора і продюсера, – заявив представник автора мюзиклів.

Примітно, що нещодавно Нік доклав руку до створення мюзиклу Погана Попелюшка, який планували ставити на Бродвеї. Відомо, що син і легендарний батько були досить близькими. На знімку 2021 року Нік праворуч.

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– Я вражений тим, що змушений повідомити, що мій улюблений старший син Нік помер кілька годин тому в лікарні Бейсінгстока. Уся його родина зібралася разом, і ми всі дуже вбиті горем, – прокоментував трагедію в родині сам Ендрю.

Уперше про серйозну хворобу сина композитор публічно розповів на початку березня. Тоді він заявив, що почувається спустошеним. Останні 18 місяців Нік боровся з раком шлунка.

Ніколас також був успішним композитором і продюсером – його номінували на Греммі, а за його плечима створення музики для фільму Останній автобус 2021 року.

Що стосується його батька, Ендрю – лауреат чисельних нагород, зокрема Оскара та Еммі.

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