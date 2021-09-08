Я була його ученицею: акторка Лавренюк висловилася про секс-скандал з Талашком

На початку серпня відомого актора і викладача в університеті імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV на зйомках серіалу Кава з кардамоном продюсер та акторка Олена Лавренюк прокоментувала ситуацію з викладачем.

Як виявилася, свого часу Лавренюк вчилася у Талашка.

– Найцікавіше, що я у нього вчилася. Це все правда. Зі свого боку я можу підтвердити, що всі чутки, які ходять зараз, правдиві, – заявила акторка.

До речі, спочатку в університеті імені Карпенка-Карого заявили, що усунули Талашка від викладацької діяльності. Однак незабаром стало відомо, що він знову набирає нову групу.

Секс-скандал з Талашком

9 серпня Володимира Талашка, якого багато хто знає за ролю у фільмі В бой идут одни старики, звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Сценарист Богдана Панкрухина в Facebook опублікувала історії дівчат, які розповіли про харасмент з боку Талашка.

Зазавичай, Талашко кликав дівчат додому, пропонував алкоголь, фотографував оголеними.

Однак актор заперечує всі звинувачення. За словами Талашка, він лише іноді проводив вдома репетиції, але сам нікого не запрошував.

Мінкульт одразу відреагував на скандал. У відомстві ініціювали службове розслідування і закликали всіх потерпілих звернутися до них і в поліцію.