Я была его ученицей: актриса Лавренюк высказалась о секс-скандале с Талашко

Вначале августа известного актера и преподавателя университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV на съемках сериала Кава з кардамоном продюсер и актриса Елена Лавренюк прокомментировала ситуацию с преподавателем.

Как оказалась, в свое время Лавренюк училась у Талашко.

— Самое интересное, что я у него училась. Это все правда. Со своей стороны я могу подтвердить, что все слухи, которые ходят сейчас, правдивы, — заявила актриса.

К слову, сначала в университете имени Карпенко-Карого заявили, что отстранили Талашко от преподавательской деятельности. Однако вскоре стало известно, что он снова набирает новую группу.

Секс-скандал с Талашко

9 августа Владимира Талашко, которого многие знают по роли в фильме В бой идут одни старики, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Сценарист Богдана Панкрухина в Facebook опубликовала истории девушек, которые рассказали о харассменте со стороны Талашко.

Как правило, Талашко звал девушек домой, предлагал алкоголь, фотографировал обнаженными.

Однако актер отрицает все обвинения. По словам Талашко, он лишь иногда проводил дома репетиции, но сам никого не приглашал.

Минкульт сразу же отреагировал на скандал. В ведомстве инициировали служебное расследование и призвали всех пострадавших обратиться к ним и в полицию.