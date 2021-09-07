На каналі СТБ до зими готують прем’єру нової історичної драми Кава з кардамоном, головну роль в якій зіграла актриса Олена Лавренюк. Актриса також виступила шоуранером серіалу.

В інтерв’ю Фактам ICTV Олена Лавренюк розповіла про проблеми зі здоров’ям через корсет і про те, як проходили зйомки серіалу. А також вона висловилася щодо ситуації з Володимиром Талашком.

– Для вас серіал Кава з кардамоном – це дебют як продюсера. Як ви до цього прийшли?

– Я готувала цей проект п’ять років. Спочатку була книга, яку я прочитала. У мене з’явилося бажання її показати. Хоча я не планувала грати цю героїню. Це теж окрема історія. Ба більше, підготовка почалася до виходу Кріпосної. Більшість людей мені говорили: Історичні драми у нас не йдуть, це неможливо.

Потім був Український фонд, куди я подалася, отримала гроші, написала сценарій, зняла тизер. То тільки потім мені сказали: Так-так, можна (сміється).

Це все загалом зайняло п’ять років. Мені Всесвіт допомагав реалізувати цей проект.

– Чому ви не хотіли грати головну роль?

– Я планувала грати іншу роль, бо історія починається з дуже юних років головної героїні. Я себе не дуже бачила в цій ролі, адже камеру все-таки не обдуриш. У нас були проби, кастинги на цю роль. Я хотіла грати дружину головного героя, але автор книги сказала: Ні, Олена, це повинна ти зіграти, прямо я тебе бачу. Я так і книгу знайшла. Наша спільна приятелька нас познайомила. Каже: У мене є знайома письменниця, таке відчуття, що вона писала книгу з тебе.

Але спочатку я дійсно не хотіла стати головною героїнею, мене вмовила саме письменниця.

Однак ми допустили певну умовність, зробивши героїню трохи старшою, бо в книзі описується її життя з юних до зрілих років. Була навіть ідея брати юну дівчинку, але це маячня. Уже весь світ давно не дивиться на такі умовності.

– За що глядачі повинні полюбити вашу героїню?

– Я буду говорити про себе, що саме мені подобається у моїй героїні. Найпривабливіше це те, що, попри всі складнощі та протиріччя, вона слухає своє серце і не хоче жити за правилами, які їй нав’язує суспільство. Вона бореться за своє щастя. Головна героїня не сидить і не бідкається про своє бідне й нещасне життя. Вона кидається у вир, не знаючи, що із цього вийде. Але жити так, як нав’язує їй суспільство, не хоче. Мене це дуже притягує та захоплює.

– Зйомки проходили у кількох місцях, зокрема у Львові та Києві. Що цікавого відбувалося на знімальному майданчику? Що найскладніше?

– Складно виживати у кринолінах – і коли холодно, і коли жарко. Восени якраз добре. Однак, коли холодно або жарко, то стає просто нестерпно. Іноді я відчувала, що ось-ось втрачу свідомість. Буквально нещодавно, коли було дуже жарко, душно. Костюм тебе перетягує, нічим дихати. У той момент я думала, що просто впаду без свідомості. До речі, у ті часи часто таке відбувалося. Вагітні жінки нерідко втрачали дітей якраз через корсет.

– Як ви звикли до того, що доводиться постійно носити корсет?

Це не дуже приємно. У мене навіть почалися певні складнощі зі здоров’ям, тому що корсет перетягує тіло в області нирок, що заважає нормальному кровообігу. Але заради улюбленої роботи готові на все.

– У чому складність грати літературного героя? Адже багато хто вже прочитав книгу, і у них є своє уявлення про те, що відбувається.

– У цьому і є головна складність, адже кожен уже створив для себе образ в голові, і себе уявляє на місці героїні. Звичайно, ти ніколи не догодиш, бо уява у всіх працює по-різному. Але я до цього готова, оскільки розумію, що буде певне несприйняття. Хоча для деяких серіал буде чимось новим, тому що вони книгу не читали. Це завжди складно.

– Як ви спрацювалися з Делонгом?

З головним героєм ми давно спілкуємося. Починали ще задовго до знімання серіалу. Спочатку це були зйомки тизера. Ми і працювали разом над сценарієм. Він дуже активно вжився у цю роль. У мене відчуття, що ми вже як брат із сестрою. Були, звичайно, притирання. Кожен із нас віджимав для свого героя простір, не без цього. Але нам нікуди діватися (сміється).

– Які у вас є ритуали під час підготовки до зйомок?

– Мій головний ритуал взагалі в житті – виспатися (сміється). Це найкращі ліки для гарного настрою, пам’яті, діяльності.

– Ви чули про ситуацію з Талашком? Чи вірите у ті історії та чутки, які ходять навколо нього?

– Найцікавіше, що я у нього вчилася. Це все правда. Зі свого боку можу підтвердити: всі чутки, які ходять зараз, доволі правдиві.

Кава з кардамоном – 10-серійна історична драма з елементами еротики. Серіали знятий за мотивами книги української письменниці Наталії Гурницької. У серіалі розповідається історія кохання польського пана та юної українки. Режисером виступила Ірина Громозда, в головних ролях – Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг, який свого часу знімався у фільмі Список Шиндлера Стівена Спілберга.