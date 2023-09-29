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Персони

Я більше не хочу: Ксенія Мішина вирішила мовчати про стосунки

29 Вересня 2023, 12:26
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина наразі не хоче ділитися з підписниками подробицями особистого життя. Адже люди не соромляться висловлювати власні судження, а це може ранити, пояснила знаменитість. Тож наразі вона бере таймаут від соцмереж щодо теми стосунків.

– Я формую в собі впевненість та захист, щоби одного дня я могла розповісти про це і знати, що ніхто не зможе потурбувати моє особисте життя, – зізналася Мішина на каналі Аліни Шаманської.

Акторка додала, що раніше відчувала відповідальність як публічна особа за те, що повинна всім розповісти про початок та завершення своїх стосунків. Проте зараз потреби у неї в цьому не має.

– Можливо, коли я буду виходити заміж, я скажу: “Друзі! Класна новина – Мішина виходить заміж!” Але поки що я не хочу про це говорити, – зазначила артистка.

Утім, Ксенія Мішина доволі часто радує шанувальників іншими подробицями свого життя. Вона регулярно постить в сториз свій побут, розповіді про сина, тренування та робочі моменти.

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Джерело
Аліна Шаманська
Теги
Ксенія Мішина Стосунки
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