Актриса Ксения Мишина пока не хочет делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Ведь люди не стесняются высказывать собственные суждения, а это может ранить, объяснила знаменитость. Поэтому, она временно берет тайм-аут от соцсетей по теме отношений.

— Я формирую в себе уверенность и защиту, чтобы однажды я могла рассказать об этом и знать, что никто не сможет побеспокоить мою личную жизнь, — призналась Мишина на канале Алины Шаманской.

Актриса добавила, что раньше чувствовала ответственность как публичная персона за то, что должна всем рассказать о начале и завершении своих отношений. Однако, сейчас потребности у нее в этом нет.

— Возможно, когда я буду выходить замуж, я скажу: “Друзья! Классная новость — Мишина выходит замуж!” Но пока я не хочу об этом говорить, — отметила артистка.

Впрочем, Ксения Мишина довольно часто радует поклонников другими подробностями своей жизни. Она регулярно постит в сториз свой быт, рассказы о сыне, тренировки и рабочие моменты.