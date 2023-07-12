Співачка Tayanna пояснила, чому в неї не складалися стосунки з чоловіками. Лише у 38 років артистка остаточно зрозуміла, що принців не існує.
За словами виконавиці, тепер вона сама обирає, яким життям жити.
– Ніхто тебе не забере, нікуди не викраде, не врятує, не подарує життя мрії, доки ти сама себе всередині не наповниш красою та коханням настільки, що до тебе все саме липнутиме. Я більше не чекаю рятівника, а сама обираю, яким життям жити, оскільки воно моє. Вирішую, що мені робити, – зазначила Tayanna.
Додає, зрозуміла, що просто жила якоюсь ілюзією багато років. Зараз для неї кохання – це свідомий вибір двох дорослих людей.
– Які розібралися зі своїми внутрішніми травмами і не грають у жертву та рятівника, а просто кохають і насолоджуються одне одним, бо їм класно разом. А якщо є якісь питання, вони їх просто вирішують, – наголосила артистка.
Tayanna була одружена з російським саунд-продюсером Єгором Глебом, з яким розлучилася в 2014 році через три роки шлюбу. У експодружжя є син Даніель.
Через якийсь час співачка почала будувати стосунки з чоловіком на ім’я Олександр, про якого розповіла вперше 2021 року. Однак уже за два роки Tayanna розповіла про розставання з ним.
Що зараз відбувається в особистому житті співачки – невідомо.