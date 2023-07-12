Певица Tayanna объяснила, почему у нее не складывались отношения с мужчинами. Только в 38 лет артистка окончательно поняла, что принцев не существует.

По словам исполнительницы, теперь она сама выбирает, какой жизнью жить.

— Никто тебя не заберет, никуда не похитит, не спасет, не подарит жизнь мечты, пока ты сама себя внутри не наполнишь красотой и любовью настолько, что к тебе все само будет липнуть. Я больше не жду спасителя, а сама выбираю, какой жизнью жить, поскольку она моя. Решаю, что мне делать, — отметила Tayanna.

Добавляет, поняла, что просто жила какой-то иллюзией много лет. Сейчас для нее любовь — это сознательный выбор двух взрослых людей.

— Которые разобрались со своими внутренними травмами и не играют в жертву и спасителя, а просто любят и наслаждаются друг другом, потому что им классно вместе. А если есть какие-то вопросы, они их просто решают, — подчеркнула артистка.

Tayanna была замужем за российским саунд-продюсером Егором Глебом, с которым развелась в 2014 году спустя три года брака. У экс-супругов есть сын Даниэль.

Спустя какое-то время певица начала строить отношения с мужчиной по имени Александр, о котором сказала впервые в 2021 году. Однако уже через два года Tayanna рассказала о расставании с ним.

Что сейчас происходит в личной жизни певицы — неизвестно.