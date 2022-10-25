Співачка Tayanna підігріла інтерес шанувальників до особистого життя. Артистка несподівано постала у весільній сукні.
Знімок у святковому вбранні виконавиця оприлюднила в Instagram. На чорно-білому фото, піднісши складені руки до обличчя, Tayanna сидить в сукні з глибоким декольте.
– Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як вмієш, щиро від чистого серця, – написала під кадром артистка.
Підписники зазначили, що весільна сукня личить Tayanna. Деякі задалися запитанням – хто наречений і кинулися вітати виконавицю, а хтось припустив, що такий образ створений для нового кліпу.
- Неймовірно красива.
- Хто наречений?
- Красива наречена.
- Вітаю, така гарна! Щастя!
- Наречена?
- Може це для зйомок кліпу?
- Прекрасна, просто не впізнати!
- Ніжна.
- Вау! Вітаю! – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, ще в липні Tayanna розповіла про розставання з хлопцем Олександром. Тоді артистка сказала, що вони стали жити окремо, оскільки не змогли впоратися з важким періодом.
Рішення піти ухвалила виконавиця, оскільки коханий задавався запитанням – що таке любов і йому складно було сказати їй три заповітних слова.