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Хто наречений? Tayanna приміряла весільну сукню

25 Жовтня 2022, 15:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хто наречений? Tayanna приміряла весільну сукню
Джерело: Tayanna

Співачка Tayanna підігріла інтерес шанувальників до особистого життя. Артистка несподівано постала у весільній сукні.

Знімок у святковому вбранні виконавиця оприлюднила в Instagram. На чорно-білому фото, піднісши складені руки до обличчя, Tayanna сидить в сукні з глибоким декольте.

– Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як вмієш, щиро від чистого серця, – написала під кадром артистка.

Підписники зазначили, що весільна сукня личить Tayanna. Деякі задалися запитанням – хто наречений і кинулися вітати виконавицю, а хтось припустив, що такий образ створений для нового кліпу.

Зараз дивляться
  • Неймовірно красива.
  • Хто наречений?
  • Красива наречена.
  • Вітаю, така гарна! Щастя!
  • Наречена?
  • Може це для зйомок кліпу?
  • Прекрасна, просто не впізнати!
  • Ніжна.
  • Вау! Вітаю! – Пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, ще в липні Tayanna розповіла про розставання з хлопцем Олександром. Тоді артистка сказала, що вони стали жити окремо, оскільки не змогли впоратися з важким періодом.

Рішення піти ухвалила виконавиця, оскільки коханий задавався запитанням – що таке любов і йому складно було сказати їй три заповітних слова.

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