Співачка Tayanna підігріла інтерес шанувальників до особистого життя. Артистка несподівано постала у весільній сукні.

Знімок у святковому вбранні виконавиця оприлюднила в Instagram. На чорно-білому фото, піднісши складені руки до обличчя, Tayanna сидить в сукні з глибоким декольте.

– Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як вмієш, щиро від чистого серця, – написала під кадром артистка.

Підписники зазначили, що весільна сукня личить Tayanna. Деякі задалися запитанням – хто наречений і кинулися вітати виконавицю, а хтось припустив, що такий образ створений для нового кліпу.

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Неймовірно красива.

Хто наречений?

Красива наречена.

Вітаю, така гарна! Щастя!

Наречена?

Може це для зйомок кліпу?

Прекрасна, просто не впізнати!

Ніжна.

Вау! Вітаю! – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, ще в липні Tayanna розповіла про розставання з хлопцем Олександром. Тоді артистка сказала, що вони стали жити окремо, оскільки не змогли впоратися з важким періодом.

Рішення піти ухвалила виконавиця, оскільки коханий задавався запитанням – що таке любов і йому складно було сказати їй три заповітних слова.