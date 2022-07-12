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Не цінували те, що мали: Tayanna розповіла про розставання з хлопцем і не стримала сліз

12 Липня 2022, 17:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не цінували те, що мали: Tayanna розповіла про розставання з хлопцем і не стримала сліз

Співачка Tayanna розповіла про розставання з коханим чоловіком Олександром. Наразі кохані роз’їхалися, оскільки був важкий період, з яким вони не змогли впоратися.

Каже, спілкуватись продовжують, проте разом уже не живуть. Вперше Tayanna розповіла про коханого у червні 2021 року.

– Надія завжди вмирає останньою, але якщо ти запитуєш у людини, чи любить вона тебе, а вона запитує, що таке кохання, то… Якщо складно сказати три слова, тоді немає того кохання, – зазначила артистка.

Зізнається, рішення піти ухвалила вона. Порушила виконавиця і питання про життя в іншій країні, через що розплакалася. Нині вона на Балі.

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Каже, після того, як побувала в Києві вдома, зрозуміла, що кращої за нашу країну немає.

– Як ми не цінували те, що в нас було. Все – ні життя, ні людей, ні роботу, ні свої міста, нічого. Мало хто цінував. Багато хто каже, що щастя всередині нас, але я не знаю, як воно культивується, точно не таким способом, коли у тебе все забрали і ти маєш повністю життя заново будувати. І тобі не 20 років, коли є мотивація, шалена енергія та віра, – не стримавши сліз сказала Tayanna.

Також Tayanna розповіла про життя на Балі. Там вона знаходиться разом із восьмирічним сином. Каже, жити дешевше, ніж у Європі, тож вирішили залишитися на острові. Зірка додала, що ділить віллу навпіл – її оренда повністю коштує $4 тис.

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Фото: Tayanna

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Tayanna
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