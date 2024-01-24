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Wellboy показався з коханою під вінцем

24 Січня 2024, 16:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Wellboy
Джерело: Wellboy

Український музикант Wellboy (Антон Вельбой) показався з коханою під вінцем. Артист здивував своїх фанатів знімком, але й швидко відповів на головне запитання від підписників.

Wellboy показався з коханою під вінцем: що відомо

Так, в Instagram артист показав знімок, на якому позує разом зі своєю коханою Яною – над ними можна побачити арку з квітів, яка явно натякає на те, що це місце для вінчання. На фото пара позує в камеру і посміхається – вони вибрали парний лук, а навіть взуття у них чорного кольору.

Wellboy

Фото: Wellboy/Instagram

Артист також до фото прикріпив посилання на свій збір коштів для батальйону Свобода.

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– А тут по 100 грн за сімейне фото під вінцем, – підписав знімок Антон.

Після побаченого фанати напевно засипали артиста запитаннями і привітаннями, на що музикант був змушений записати відео з поясненням.

– Друзі, дякую всім за привітання, ми не одружилися. Скиньте донати, – додав Wellboy.

Антон не приховує своє особисте життя – восени 2023 року Wellboy поділився фото зі своєю коханою. Судячи зі знімків, він проводить із нею багато часу і подорожує. Більшість знімків були зроблені в теплий період року.

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Антон Вельбой (Wellboy)
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