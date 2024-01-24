Украинский музыкант Wellboy (Антон Вельбой) показался с любимой под венцом. Артист удивил своих фанатов снимком, но и быстро ответил на главный вопрос от подписчиков.

Wellboy показался с любимой под венцом: что известно

Так, в Instagram артист показал снимок, на котором позирует вместе со своей возлюбленной Яной — над ними можно увидеть арку с цветов, явно намекающую на то, что это место для венчания. На фото пара позирует в камеру и улыбается — они выбрали парный лук, а даже обувь у них черного цвета.

Артист также к фото прикрепил ссылку на свой сбор средств для батальона Свобода.

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— А здесь по 100 грн за семейное фото под венцом, — подписал снимок Антон.

После увиденного фанаты наверняка засыпали артиста вопросами и поздравлениями, на что музыкант был вынужден записать видео с объяснением.

— Друзья, спасибо всем за поздравления, мы не поженились. Сбросьте донаты, — добавил Wellboy.

Антон не скрывает свою личную жизнь — осенью 2023 Wellboy поделился фото со своей возлюбленной. Судя по снимкам, он проводит с ней много времени и путешествует. Большинство снимков были сделаны в теплый период года.