Американська співачка Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes, яка стала саундтреком до другого сезону серіалу Ейфорія.

Вона прозвучить у третій серії шоу, яка вийде на HBO Max 23 січня. Трек спродюсував Назрі Тоні Атве, відомий роботою з Шакірою, Джастіном Бібером та Pitbull.

Молодіжний серіал Ейфорія розповідає історію школярки Ру Беннетт (Зендея), яка пережила лікування від наркотичної залежності в реабілітаційній клініці.

Повернувшись назад додому і занурившись у шкільне життя, де у кожного з однокласників свої проблеми, Ру знову починає вживати наркотики. Тільки знайомство з новенькою Джулс (Хантер Шафер) здатне врятувати героїню від падіння в прірву.

Другий сезон Ейфорії стартував на стримінговому сервісі HBO Max 9 січня. Першу серію подивилися 2,4 млн глядачів на всіх платформах. Це найвищий показник із моменту запуску HBO Max.

На сьогодні вийшло два епізоди, які спричинили фурор у мережі.

Раніше Лана Дель Рей видалила всі свої акаунти з соціальних мереж – Facebook, Twitter і Instagram.

За словами виконавиці, в неї наразі багато інших інтересів і роботи, яка не збігається з веденням соціальних мереж і вимагає прозорості та конфіденційності. Однак зірка пообіцяла, що продовжить випускати пісні та альбоми.