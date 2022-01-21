Американская певица Лана Дель Рэй выпустила песню Watercolor Eyes, которая стала саундтреком ко второму сезону сериала Эйфория.

Она прозвучит в третьей серии шоу, которая выйдет на HBO Max 23 января. Трек спродюсировал Назри Тони Атве, известный по работе с Шакирой, Джастином Бибером и Pitbull.

Молодежный сериал Эйфория рассказывает историю школьницы Ру Беннетт (Зендея), которая пережила лечение от наркотической зависимости в реабилитационной клинике.

Вернувшись домой и погрузившись в школьную жизнь, где у каждого из одноклассников свои проблемы, Ру снова начинает употреблять наркотики. Только знакомство с новенькой Джулс (Хантер Шафер) способно спасти героиню от падения в бездну.

Второй сезон Эйфории стартовал на стриминговом сервисе HBO Max 9 января. Серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах. Это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max.

На данный момент вышло два эпизода, которые произвели фурор в сети.

Ранее Лана Дель Рэй удалила все свои аккаунты из социальных сетей – Facebook, Twitter и Instagram.

По словам исполнительницы, у нее сейчас много других интересов и работы, которая не совпадает с ведением социальных сетей и требует прозрачности и конфиденциальности. Однако звезда пообещала, что продолжит выпускать песни и альбомы.