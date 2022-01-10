Ейфорія 2 сезон: дати виходу серій

Студія HBO 9 січня випустила першу серію другого сезону американської телевізійної підліткової драми Ейфорія.

Перший епізод спричинив фурор, тому глядачі з нетерпінням чекають на продовження. Графік виходу серій Ейфорія 2 – далі в матеріалі.

Друга серія (Поза зв’язком) – 16 січня.

Третя серія (Роздуми: великі та маленькі хулігани) – 23 січня.

Четверта серія – 30 січня.

П’ята серія – 6 лютого.

Шоста серія – 13 лютого.

Сьома серія – 20 лютого.

Восьма серія – 27 лютого.

Другий сезон складається з восьми серій, проте не всі назви епізодів ще відомі.

Наприкінці листопада студія HBO показала перший тизер серіалу Ейфорія 2022. Головну роль у серіалі зіграли Зендая, Гантер Шафер, Джейкоб Елорді, Барбі Феррейра.

Перший сезон Ейфорії вийшов улітку 2019 року. Він отримав високу оцінку від глядачів і критиків. Це молодіжний серіал, який розповідає про покоління Z, що пізнає життя через тусовки та залежність. У стрічці конкретно йдеться про 17-річну дівчину – наркозалежну Ру Беннет. Також у сюжеті йдеться про її трансгендерну подругу Джулс – вебкам-модель.

В одному з інтерв’ю Зендая говорила, що другий сезон дуже напружений і складний, і вона не думає, що його перегляд буде веселим заняттям.