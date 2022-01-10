9 січня студія HBO випустила першу серію другого сезону американської телевізійної підліткової драми Ейфорія. Епізод отримав перші відгуки критиків на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes.

Варто віддати належне, що першу серію Ейфорії оцінили критики на 69%, користувачі мережі на 95%.

Так, критики відзначають, що новий сезон серіалу стартував із проникливих та майстерно представлених сцен.

Нові епізоди пропонують сцени, які настільки проникливі та майстерно представлені, що Ейфорія в цей момент може здатися одним із найкращих телевізійних серіалів останніх часів.

Ейфорія – ідеальний серіал для початку 2022 року.

Ейфорія залишається недосконалою перлиною, яка найкраще підходить для демонстрації наступного покоління.

Дехто зазначив, що перший сезон залишив більше вражень.

Тепер, коли ефект очікування зійшов нанівець, Ейфорії так і не вдається наново винайти себе. Гірше того, є відчуття, що творці випустили з уваги свої сильні сторони.

Занадто багато наркотиків та іншого, що залишає неприємні відчуття.

Епізод розгортається з такою похмурою та неприємною ефективністю, яка може змусити себе вас відчувати такими, як і герої.

Раніше ми опублікували графік виходу серій Ейфорії 2. Другий епізод шанувальники серіалу зможуть подивитися вже 16 січня.

Перший сезон Ейфорії вийшов улітку 2019 року. Він отримав високу оцінку від глядачів і критиків. Це молодіжний серіал, який розповідає про покоління Z, що пізнає життя через тусовки та залежність.