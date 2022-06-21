Український співак To Eternity (справжнє ім’я – Даніель Отуоньє) презентував трек Несмачний мед, демка якого вже встигла стати популярною в TikTok.

На перший погляд композиція – весела та танцювальна, проте написана вона під впливом важкого досвіду та токсичних стосунків артиста.

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3 червня Даніель оприлюднив шматочок пісні Несмачний мед у TikTok, оскільки хотів поцікавитися думкою користувачів мережі щодо треку. Очевидно, композиція їм сподобалася, оскільки швидко набула популярності і почала вируситися.

На момент виходу офіційного релізу пісні оригінальне відео отримало 1,8 млн переглядів, а користувачі TikTok зняли понад 60 тис. відео.

– Пісня розлетілася за кілька днів. Я знав, що одного разу цей момент прийде, але я все одно був дуже приємно вражений, – каже Даніель.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV співак зізнався, не думав, що саме ця композиція набуде такої популярності.

– Я був дуже задоволений і було круто бачити такий фідбек від слухачів. Коли я побачив ці цифри, спочатку не вірив у це і досі трохи не вірю, – каже To Eternity.

Зараз To Eternity займається написанням свого дебютного альбому. Каже, коли вийде – точно не знає і чи взагалі буде. Але якщо все складеться добре, тоді в ньому будуть пісні англійською мовою.