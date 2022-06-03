Українські артисти Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров презентували кліп на спільний трек Думи.

В основі композиції лежить вірш видатного поета Тараса Шевченка. Пісню Думи було створено у рамках авторського проєкту Пивоварова Твої вірші, мої ноти.

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Артисти вирішили випустити музичний твір саме на 100 днів війни в Україні, оскільки рядки пісні пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі.

– Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна – наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях, – прокоментував прем’єру Пивоваров.

Дорофєєва зізналась, що ніколи не сумувала за Україною та своїм домом так, як зараз.

– Іноді дуже важко залишатися з цими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих “думах”, допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала! – сказала артистка.

Нагадаємо, що Твої вірші, мої ноти – це авторський проєкт Артема Пивоварова, який був створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників. Раніше артист записував дуети зі Златою Огнєвіч, Лілу 45, Kalush.