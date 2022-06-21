Украинский певец To Eternity (настоящее имя — Даниэль Отуонье) презентовал трек Несмачний мед, демка которого уже успела стать популярной в TikTok.
На первый взгляд композиция — веселая и танцевальная, однако написана она под влиянием тяжелого опыта и токсичных отношений артиста.
3 июня Даниэль обнародовал кусочек песни Несмачний мед в TikTok, поскольку хотел поинтересоваться мнением пользователей сети насчет трека. Очевидно, композиция им понравилась, поскольку быстро обрела популярность и стала вируситься.
@to.eternity Мені справді важливо послухати ваші думки, як вам ??? ???????????????????? #українськіпісні #українськамузика #україна???????? #попмузика #пісні #музика #pop #ukraine #україна #українськійтікток #українськийконтент ♬ оригинальный звук — TO ETERNITY
На момент выхода официального релиза песни оригинальное видео получило 1,8 млн просмотров, а пользователи TikTok сняли более 60 тыс. видео.
— Песня разлетелась через пару дней. Я знал, что однажды этот момент придет, но я все равно был очень приятно удивлен, — говорит Даниэль.
В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV певец признался, не думал, что именно эта композиция обретет такую популярность.
— Я был очень доволен и было круто видеть такой фидбек от слушателей. Когда я увидел эти цифры, сначала не верил в это и до сих пор немного не верю, — говорит To Eternity.
Сейчас To Eternity занят написанием своего дебютного альбома. Говорит, когда выйдет — точно не знает и будет ли вообще. Но если все сложится хорошо, тогда в нем будут песни на английском.