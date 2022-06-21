Украинский певец To Eternity (настоящее имя — Даниэль Отуонье) презентовал трек Несмачний мед, демка которого уже успела стать популярной в TikTok.

На первый взгляд композиция — веселая и танцевальная, однако написана она под влиянием тяжелого опыта и токсичных отношений артиста.

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3 июня Даниэль обнародовал кусочек песни Несмачний мед в TikTok, поскольку хотел поинтересоваться мнением пользователей сети насчет трека. Очевидно, композиция им понравилась, поскольку быстро обрела популярность и стала вируситься.

На момент выхода официального релиза песни оригинальное видео получило 1,8 млн просмотров, а пользователи TikTok сняли более 60 тыс. видео.

— Песня разлетелась через пару дней. Я знал, что однажды этот момент придет, но я все равно был очень приятно удивлен, — говорит Даниэль.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV певец признался, не думал, что именно эта композиция обретет такую популярность.

— Я был очень доволен и было круто видеть такой фидбек от слушателей. Когда я увидел эти цифры, сначала не верил в это и до сих пор немного не верю, — говорит To Eternity.

Сейчас To Eternity занят написанием своего дебютного альбома. Говорит, когда выйдет — точно не знает и будет ли вообще. Но если все сложится хорошо, тогда в нем будут песни на английском.