Оззі Осборна чекає серйозна операція, яка визначить його подальше життя. Дружина музиканта розповіла, що заради такого важливого моменту повертається до Лос-Анджелесу з Лондона.

Востаннє рок-співака бачили на публіці у травні 2022 року – тоді він пересувався за допомогою тростини, на яку спирався.

– В Оззі дуже важлива операція у понеділок, і я маю бути там. Це дійсно визначить все його подальше життя, – розповіла дружина Осборна Шерон, з якою музикант одружений з 1982 року.

Відомо, що 73-річний Оззі страждає на хворобу Паркінсона. Також у 2003 році він потрапив у ДТП на квадроциклі, через що йому вставили металеві хребці. У 2019-2020 роках у нього вони змістилися.

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Дружина музиканта заявила, що він хоче якнайшвидше повернутися до Англії – це відбудеться лише після операції. Для цього сімейна пара хоче створити добудову до свого будинку у Великій Британії. Там буде розташовано окреме житло для медсестри, а також приміщення з різними поручнями та простором, де можна сісти та відпочити.

Шерон зізналася, що їй складно доглядати за музикантом, враховуючи хворобу Паркінсона та проблеми з хребтом чоловіка – тепер за його здоров’ям стежитиме медсестра.