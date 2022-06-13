Оззи Осборну предстоит серьезная операция, которая определит его дальнейшую жизнь. Жена музыканта рассказала, что ради такого важного момента возвращается в Лос-Анджелес из Лондона.

В последний раз рок-певца видели на публике в мае 2022 года — тогда он передвигался с помощью трости, на которою опирался.

— У Оззи очень важная операция в понедельник, и я должна быть там. Это действительно определит всю его дальнейшую жизнь, — рассказала жена Осборна Шэрон, с которой музыкант в браке с 1982 года.

Известно, что 73-летний Оззи страдает болезнью Паркинсона. Также в 2003 году он попал в ДТП на квадроцикле, из-за чего ему вставили металлические позвонки. В 2019-2020 годах у него они сместились.

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Жена музыканта заявила, что он хочет как можно скорее вернуться в Англию — это произойдет только после операции. Для этого семейная пара хочет создать достройку к своему дому в Великобритании. Там будет расположено отдельное жилье для медсестры, а также помещения с различными поручнями и пространством, где можно присесть и отдохнуть.

Шэрон призналась, что ей сложно ухаживать за музыкантом, учитывая болезнь Паркинсона и проблемы с позвоночником мужа — теперь за его здоровьем будет следить медсестра.